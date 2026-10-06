Население Киева стремительно покидает город после ударов по переправам через Днепр

Жители Киева активно покидают город на фоне ударов по мостам через Днепр. Об этом рассказала депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу "МаякUA". Она подчеркнула, что речь идет не о предположениях, а о реальных масштабах:

"Я вам скажу не по ощущению, а по факту - большой отток населения, большое количество людей выехало".

По ее словам, из-за наплыва переселенцев аренда жилья на западе Украины сильно подорожала.

"Монако отдыхает. Когда Ужгород чувствовал себя Монако?" - добавила Скороход.

Ранее украинские СМИ писали, что люди уезжают из столицы из-за транспортного коллапса - он начался после повреждения мостов. Утром 2 октября Минобороны РФ сообщило, что российские войска поразили автомобильно-железнодорожный мост в Киеве: по нему везли военные грузы для ВСУ в Донбасс. В ночь на 3 октября удар нанесли по Северному автотранспортному мосту - он нужен был для переброски войск. До этого закрыли движение по самым крупным мостам - Южному, Метро и Патона. Сейчас в Киеве серьезные проблемы с транспортом и огромные пробки. Мэр Виталий Кличко назвал ситуацию "очень драматичной".