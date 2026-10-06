После гибели домашних собак от вакцины "Мультикан-8" завели уголовное дело

В Москве началось расследование из-за использования поддельного паспорта качества ветеринарной вакцины.

Дело возбуждено по материалам проверки столичной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В правоохранительных органах сообщили "Интерфаксу", что речь идёт о компании "Ветбиохим".

11 сентября Россельхознадзор выпустил приказ № 1163, которым обязал изъять из обращения и уничтожить лекарственный препарат для ветеринарного применения "Мультикан-8" серии 20 со сроком годности до января 2028 г. Производитель вакцины - российская компания ООО "Ветбиохим". Позже специалисты Россельхознадзора нашли в 20-й серии вакцины "Мультикан-8", из-за которой гибли собаки, смертельный для них вирус болезни Ауески, заразившись которым, животное умирает через несколько дней.