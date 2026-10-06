В поселке под Тюменью заметили медведя. Людей просят не выходить на улицу

В Тюменской области в поселке Лесозаводский заметили медведя. Зверь вышел к людям. Информация об этом появилась в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

На месте работают спецслужбы. Людей просят не выходить на улицу и не мешать работе специалистов.

При этом число медведей подлежащих отстрелу увеличено. Это следует из распоряжения Госохотуправления, опубликованного на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

Избавиться должны еще от шести медведей в Уватском районе.

"В целях предотвращения угрозы нанесения ущерба здоровью граждан принято решение о регулировании численности бурого медведя в закрепленных охотничьих угодьях "Демьянский", "Ильтымский" и 18/4 (УРОО "Фауна")", - говорится в сообщении ведомства.