На Дальнем Востоке чиновнику муниципального округа вменили взяточничество

В забайкальском посёлке Могойтуй попал под следствие начальник управления администрации Могойтуйского муниципального округа. Ему вменяют получение взятки.

По версии следствия, 60-летний чиновник в мае-сентябре требовал от подрядчика, с которым был заключен муниципальный контракт на обслуживание и содержание мест вывоза ТБО в поселке Могойтуй, взятку. В ответ сотрудник администрации обещал общее покровительство при подготовке документов и содействие в ускорении оплаты по договорам.

Политик задержан с поличным во время получения очередной части взятки. Он арестован, сообщает управление СКР по Забайкальскому краю.