Тюменская область присоединится к ежегодной Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне

Тюменская область присоединится к ежегодной Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Мероприятие пройдет с 7 по 9 октября под руководством министра МЧС России Александра Куренкова. В тренировке примут участие федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов, органы местного самоуправления и организации.

Цель - совершенствование знаний и практических навыков: руководителей, органов управления и сил гражданской обороны по организации и ведению гражданской обороны, сбору информации в области гражданской обороны и обмену ею; личного состава сил гражданской обороны при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, в Тюменской области проверят систему оповещения населения 9 октября.

Сирены включат с 10:43 до 10:44 местного времени. Жителей просят соблюдать спокойствие.

По телеканалам "Россия-1", "Россия-24" и по радио "Маяк", "Радио Россия", "Вести FM" дикторы передадут информацию о произошедшей ситуации, рекомендации для населения по действиям в данной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны.

Услышав сигнал необходимо включить средства радио или телевещания и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС, сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

