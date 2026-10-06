В Геленджике высадили аллею ливанских кедров
Глава Геленджика Алексей Богодистов вместе с первым заместителем Председателя Правительства России Денисом Мантуровым, губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, депутатом Государственной Думы Дарьей Дьяковой и управляющим директором группы компаний «Магнит» Анной Мелешиной высадили аллею ливанских кедров в парке Молодежный в городе-курорте.
Экологическая акция прошла в рамках Международного форума «БИОПРОМ» при поддержке компании «Магнит», сообщает пресс-служба администрации города.
Всего было высажено 40 молодых кедров. Еще 10 кедров высадим на терренкуре Маркотх в начале следующего месяца.