В Геленджике высадили аллею ливанских кедров

Всего было высажено 40 молодых кедров. Еще 10 кедров высадим на терренкуре Маркотх в начале следующего месяца.

Экологическая акция прошла в рамках Международного форума «БИОПРОМ» при поддержке компании «Магнит», сообщает пресс-служба администрации города.

Глава Геленджика Алексей Богодистов вместе с первым заместителем Председателя Правительства России Денисом Мантуровым , губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым , депутатом Государственной Думы Дарьей Дьяковой и управляющим директором группы компаний «Магнит» Анной Мелешиной высадили аллею ливанских кедров в парке Молодежный в городе-курорте.



