В Тюмени осуждён курьер интернет-мошенников, похитивших у пенсионеров более 2,3 миллиона

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 19-летнему жителю Санкт-Петербурга. Он признан виновным в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Суд установил, что в феврале 2026 года подсудимый вступил в сети "Интернет" в сговор с неустановленными лицами для хищения денег у жителей Тюмени. Соучастники звонили потерпевшим, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и сообщали о необходимости декларирования домашних сбережений. Они убеждали передать деньги доверенному лицу, а в случае отказа угрожали привлечением к уголовной ответственности.

Под влиянием обмана 18-летняя внучка потерпевших передала обвиняемому ювелирные изделия, принадлежащие её дедушке и бабушке, общей стоимостью более 1 млн рублей, а также валюту. Кроме того, она перевела денежные средства со счёта дедушки на указанный мошенниками счёт. Общий ущерб превысил 2,3 млн рублей.

В ходе расследования ущерб потерпевшим был возмещён. С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей в доход государства.