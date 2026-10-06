В Нижнетагильском драмтеатре назначен новый руководитель

В Нижнетагильском драматическом театре имени Д.Н. Мамина-Сибиряка назначен новый руководитель. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

На должность директора театра назначен Валерий Суров. На этом посту он сменит Ольгу Анисимову. В нынешнем году она отметила 70-летний юбилей и сейчас вышла на заслуженный отдых.

Как уточнили в мэрии, Суров приступает к работе в Нижнетагильском драмтеатре с сегодняшнего дня, 6 октября.