В Домодедово от БПЛА пострадали семеро, в том числе ребёнок

В Домодедово от атаки беспилотников пострадали люди.

"К сожалению, есть погибший. В деревне Ляхово под обрушившимися конструкциями частного дома спасатели обнаружили погибшего мужчину 1955 г.р. Пострадали семь человек, в том числе один ребёнок. Трое госпитализированы", - написала в своём канале в "Максе" глава Домодедово Евгения Хрусталёва.

Ночью возникли перебои с электроснабжением из-за повреждения воздушной линии электропередачи обломками БПЛА. Электроснабжение уже восстановлено в большинстве СНТ вблизи деревень Ляхово, Дебречено, Бехтеево и селе Красный Путь. В Лобаново аварийные бригады продолжают работу. Повреждения имущества зафиксированы примерно по 30 адресам. В основном, это частные дома. Также пострадали три многоквартирных дома, уточнила Хрусталёва.