В Оренбурге экс-полковника Росгвардии осудили за взятки

В Оренбурге суд вынес приговор бывшему заместителю начальника Управления Росгвардии по региону - начальнику центра лицензионно-разрешительной работы. Его признали виновным во взяточничестве. Об этом рассказали в региональном следственном управлении СКР.

Следователи и суд установили: в 2023-2024 годах мужчина частями получил 330 тысяч рублей - деньги передавали как лично, так и через посредника. Взятку дали представители четырех фирм, которые учат частных охранников и граждан обращаться с оружием. За эти деньги экс-полковник обещал компаниям покровительство и не замечать нарушений в их работе.

Суд назначил мужчине четыре года колонии строгого режима и штраф в 2,5 миллиона рублей. Кроме того, он лишился звания "полковник полиции", пять лет не сможет работать на госслужбе в правоохранительных органах, а 330 тысяч рублей конфисковали в доход государства.

Ранее задержан гендиректор парка "Патриот" Игорь Васильев - бывший губернатор Кировской области, возглавивший парк весной 2026 года. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере, меру пресечения изберут в ближайшее время.