Волонтеры Алексей Вихарева привезли подарки пожилым прихожанам Свято-Троицкого Храма

Активисты Волонтерского центра депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева привезли подарки пожилым прихожанам Свято-Троицкого Храма в Ирбите. Презент были привезены в честь празднования Дня пожилого человека, сообщает пресс-служба центра.

"Волонтерский центр Алексея Вихарева помог приобрести подарки и чай для пожилых прихожан. Пожелали крепкого здоровья, тепла и долгих лет жизни! Пусть каждый день будет наполнен заботой и улыбками!" - говорится в сообщении.

Напомним, что летом волонтеры депутата также помогали справиться с последствиями паводка в Крестовоздвиженском храме, где сильно пострадал церковный музей. Активисты помогли вычерпать воду, собрать и вынести экспонаты, прибрали залы музея, подготовили их к дальнейшей просушке, а также прибрали территорию рядом с самим храмом.