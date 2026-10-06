По делу гендиректора парка "Патриот" арестовали двух его заместителей

Хамовнический суд Москвы арестовал двух заместителей гендиректора парка "Патриот" Игоря Васильева, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сказано в картотеке суда.

Сергея Федосова подозревают в особо крупном мошенничестве, а Алексея Павлюкова - в получении взятки в особо крупном размере.

Также под домашний арест отправлен еще один фигурант дела — Евгений Мариев. По информации РБК, он является гендиректором компании "Гермес" и проходит по делу взяткодателем.

Ранее сообщалось, что гендиректор парка "Патриот" Игорь Васильев стал фигурантом дела о взяточничестве. Вскоре ему изберут меру пресечения.

Васильев – бывший губернатор Кировской области. Он возглавил парк "Патриот" весной 2026 года. Бывший директор парка Вячеслав Ахмедов был освобожден от должности в связи с уголовным делом.