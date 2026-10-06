Медведь напал на рыбака в Иркутской области

На реке Киренга в Иркутской области медведь напал на 81‑летнего рыбака. Инцидент случился возле деревни Чинонга - об этом сообщили в пресс‑службе ГУ МВД по региону.

Мужчина причалил к берегу и начал выгружать вещи из лодки, когда на него бросился хищник. Пенсионер не растерялся: он дал отпор зверю, забрался в лодку и отплыл подальше от берега. Рыбак получил травмы - пострадали руки и тело.

Сейчас полицейские проверяют обстоятельства случившегося. В МВД предупредили, что медведи сейчас особенно активны, и попросили жителей не ходить в лес, чтобы не рисковать.

Ранее на 9‑м километре дороги "Камаевка - Асино - Первомайское" в Томской области автомобиль "Форд Мондео" сбил медведя, который вышел на проезжую часть; после удара машина съехала в кювет и опрокинулась.