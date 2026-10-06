06 Октября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Дело бывшей замглавы администрации Ревды направлено в суд

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело бывшей заместителя главы администрации Ревды Юлии Анциферовой.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, женщина обвиняется в получении взятки в значительном и крупном размерах, а также в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2024 году чиновница получила через посредников взятки на сумму свыше 600 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, в результате оказанного обвиняемой покровительства в собственность взяткодателей и их родственников были незаконно переданы муниципальные земельные участки. Сама она вину в преступлениях признала частично.

Юлия Анциферова в суде(2025)|Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ревдинский городской суд. Дела в отношении посредников и взяткодателей были выделены в отдельное производство и уже также переданы в суд.

Юлию Анциферову задержали осенью прошлого года и отправили в СИЗО. Также по делу проходили супруги Коноваловы, которых обвиняли в даче взятки замглавы администрации Ревды.

Теги: суд, Анциферова, расследование, дело, Ревда


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