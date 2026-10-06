06 Октября 2026
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Здравоохранение Свердловская область
Фото: Фонд святой Екатерины

Фонд святой Екатерины и "Сима-ленд" помогают ремонтировать помещения отделения химиотерапии в областном онкоцентре

В Свердловском областном онкологическом диспансере начались ремонтные работы во второй половине отделения противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии). Проект реализуется при поддержке Фонда святой Екатерины и группы компаний «Сима-Ленд».

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

Обновление второго крыла площадью 450 кв.м. станет завершающим этапом в создании одного из самых современных и комфортных центров противоопухолевой лекарственной терапии на Урале. Строители уже закончили демонтаж инженерных коммуникаций и начали ремонт в холле, палатах, туалетах и процедурном кабинете. Весь дизайн отделения построен на идеи помощи пациентам в расслаблении и ослаблении психологической нагрузки во время процедур.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

Ключевая задача запуска нового крыла – это увеличение количества людей, которые вовремя и в нужном объеме получают жизненно необходимую лекарственную терапию.

Так, после того, как в августе этого заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Свердловской области Денис Паслер дали старт работы первого крыла, результат был моментальный – СООД сразу же начал принимать дополнительно по 50 пациентов в день.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

До декабря будут оборудованы еще 14 комфортных палат, процедурный кабинет, зона отдыха для сопровождающих. Отделение обновляем при участии Фонда святой Екатерины и группы компаний «Сима-Ленд».

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

Губернатор говорит, что службу онкопомощи на Среднем Урале укрепляют системно, в том числе благодаря федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

Всего на Среднем Урале работают 18 Центров амбулаторной онкологической помощи, а также референсные центры лучевой и морфологической диагностики. При диспансеризации взрослого населения действуют скрининговые программы для выявления самых распространённых видов онкозаболеваний.

Некоторые заболевания не проявляют себя на начальных стадиях, поэтому врачи напоминают, что важно проходить диспансеризацию, чтобы при необходимости своевременно получить компетентную помощь врачей. Тем более что такие возможности, включая высокотехнологичное оборудование, в уральских медучреждениях есть.

Теги: фонд святой екатерины, онкодиспансер, химотерапия, ремонт


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