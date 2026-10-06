Сумма ущерба по делу экс-главы "Аэрофлота" Полубояринова - 7,5 млрд

Озвучена сумма ущерба по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями бывшего генерального директора ПАО "Аэрофлот" Михаила Полубояринова.

"Полубояринов по указанию других участников преступления организовал выпуск простого дисконтного векселя "ВЭБ.РФ" с на сумму 7,5 млрд руб., чем причинил материальный ущерб на данную сумму", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Полубояринов в 2009-20 гг. занимал пост первого заместителя председателя ВЭБ.РФ. В 2020-22 гг. он руководил ПАО "Аэрофлот". Под "уголовку" попал летом 2026 г.