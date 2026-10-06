06 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Мужчине, напавшему на лагерь "Орленок" в Туве, назначили принудительные работы

Вынесен приговор мужчине, который напал на детский лагерь "Орленок" в Туве. Cуд назначил ему 2 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства, сообщает прокуратура республики.

Гражданский иск прокурора о взыскании с осужденного в пользу пострадавших детей компенсации морального вреда удовлетворен частично на общую сумму 275 тысяч рублей.

В прокуратуре добавили, что государственный обвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке из-за мягкости назначенного наказания.

Напомним, в ночь на 21 июня на территорию детского лагеря "Орленок" на озере Чагытай в Туве проник пьяный мужчина. По данным следствия, это был 24-летний ранее не судимый житель Кызыла, отдыхавший неподалеку. Используя в качестве орудия палку, он беспорядочно нанес удары несовершеннолетним, сообщили в СК. Скрутить мужчину смогли сотрудники лагеря. Они передали его прибывшим сотрудникам полиции. Пострадали 14 детей. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

Теги: орленок, тува, нападение, приговор


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Ранее 21.06.2026 09:19 Мск В Тыве пьяный мужчина проник в детский лагерь "Орленок" и напал на детей

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