Мужчине, напавшему на лагерь "Орленок" в Туве, назначили принудительные работы

Вынесен приговор мужчине, который напал на детский лагерь "Орленок" в Туве. Cуд назначил ему 2 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства, сообщает прокуратура республики.

Гражданский иск прокурора о взыскании с осужденного в пользу пострадавших детей компенсации морального вреда удовлетворен частично на общую сумму 275 тысяч рублей.

В прокуратуре добавили, что государственный обвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке из-за мягкости назначенного наказания.

Напомним, в ночь на 21 июня на территорию детского лагеря "Орленок" на озере Чагытай в Туве проник пьяный мужчина. По данным следствия, это был 24-летний ранее не судимый житель Кызыла, отдыхавший неподалеку. Используя в качестве орудия палку, он беспорядочно нанес удары несовершеннолетним, сообщили в СК. Скрутить мужчину смогли сотрудники лагеря. Они передали его прибывшим сотрудникам полиции. Пострадали 14 детей. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".