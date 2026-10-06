08 Октября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На свердловских дорогах в шести населенных пунктах проведут освещение 

На региональных дорогах в шести населенных пунктах Среднего Урала проведут освещение. Как сообщает департамент информационной политики региона, внимание уделяется дорогам, которыми местные жители пользуются ежедневно.

На пяти объектах основные работы уже завершены, еще на одном продолжается монтаж оборудования. Фонари уже установили на участке дороги село Большое Седельниково – станция Седельниково, включающем въезд в населенный пункт и улицу Чапаева. В дальнейшем планируется создать мультимодальный транспортно-логистический центр в районе железнодорожной станции Седельниково.

Освещение на региональной дороге Свердловской области(2026)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские власти также осветили улицу Карла Маркса в селе Кадниково и улицу Куйбышева в старинной деревне на берегу Нейвы - Сербишино, с которой связана история Введенского женского монастыря.

Появился свет и на подъезде к поселку Красная Горка от автодороги Екатеринбург – Полевской, где дорожники также обустроили тротуары, остановочные и посадочные площадки. Освещение обустроили и на подъезде к коллективным садам "Уральские зори".

Освещение на региональной дороге Свердловской области(2026)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На сегодняшний день работы продолжаются на 1,5 километровом участке дороги Большая Тавра – Свердловское – Сенная, который проходит по улице Победы и части улицы Ленина. Одной из природных достопримечательностей территории является Вишневая гора, которая имеет статус исторического, геоморфологического и ботанического памятника природы.

Теги: дорога, освещение


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