Алексей Текслер выступил в Совете Федерации на парламентских слушаниях по бюджету с конкретными предложениями

Накануне в Москве на площадке Совета Федерации под председательством спикера Валентины Матвиенко состоялись парламентские слушания «О параметрах проекта федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов».

Руководитель Совета Федерации подчеркнула, что без учета мнения регионов качественный бюджетный процесс невозможен, и поблагодарила Минфин за внимание к предложениям Совфеда: всего сенаторы представили около 50 инициатив, большинство из которых нашли отражение в проекте бюджета.

Валентина Матвиенко считает, что, несмотря на турбулентность мировой экономики и незаконные санкции, экономика России функционирует стабильно, а приоритетами остаются выполнение социальных обязательств, обеспечение безопасности и поддержка участников СВО и их семей:

«Мы исходим из того, что каждый рубль должен идти на реальные положительные изменения – чтобы в стране рождалось больше детей», - сказала Валентина Матвиенко.

С основным докладом на парламентских слушаниях выступил Министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, проект бюджета устойчив к любым сценариям. В нем сохранены ключевые приоритеты: выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных Президентом национальных целей развития.

В частности, говоря о межбюджетных трансферах, руководитель Минфина страны отметил, что более 42% их объема направлено на поддержание устойчивости бюджетов субъектов РФ.

«Это порядка 1,6 триллиона рублей ежегодно. И дотации для устойчивости региональных бюджетов около 1,4 триллиона рублей также будут направлены ежегодно в субъекты Российской Федерации", - заявил Антон Силуанов.

Губернатор Челябинской области, председатель Комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер поддержал озвученные Валентиной Матвиенко направления совершенствования межбюджетных отношений.

«Мы, регионы, постоянно чувствуем вашу поддержку. Что особенно важно сегодня – это обеспечить устойчивость и сбалансированность региональных бюджетов. При этом ситуация в регионах разная: у части субъектов есть дополнительные доходы или ресурс для бюджетной консолидации, но есть и те, кто уже исчерпал такие возможности и нуждается в поддержке федерального центра. По решению Президента уже принят ряд мер, в их числе поддержка регионов в текущем году на 100 млрд рублей, рассчитываем на скорейшее доведение остатков этих средств до регионов», – сказал глава Южного Урала.

При этом губернатор отметил, что следующий год будет непростым и важно дальше поддерживать регионы, в том числе те, кто из-за специализации экономики испытывает сложности.

Алексей Текслер с площадки парламентских слушаний озвучил сразу несколько конкретных предложений.

В частности, увеличить поддержку регионов и проиндексировать дотацию на выравнивание, которая сегодня предусмотрена на уровне текущего года. Губернатор поблагодарил за сохранение 100 млрд рулей дополнительной поддержки регионов, однако уточнил, что этой суммы недостаточно и ее нужно увеличить по ходу исполнения бюджета.

Также Алексей Текслер предложил продолжить поддержку регионов через казначейские кредиты: «Нужно расширять направление его использования, не ограничиваясь только так называемыми первоочередными расходами. Также необходимо увеличение общего лимита казначейских кредитов, поскольку при росте дефицита их реальная эффективность снижается».

Еще глава Южного Урала считает важным временно ослабить ковенанты по дефициту и рыночному долгу для регионов со сравнительно высокой бюджетной обеспеченностью, что, по словам Алексея Текслера, важно сделать не только в текущем году, но и в следующем.

При этом, продолжить работу с расходами, чтобы обеспечить более гибкий подход к исполнению отдельных обязательств.

Стоит напомнить, что в Челябинской области работа по формированию, уточнению, корректировке бюджетных показателей проводится на системном уровне в привязке к быстро меняющейся актуальной ситуации.

Так, в конце сентября планы по собственным доходам бюджета Челябинской области на 2026 год были скорректировали на 18,2 млрд рублей с учетом прогнозируемого поступления налога на прибыль. А расходы уточнены на 15,1 млрд рублей.

«Расходы корректируются за счет исключения невостребованных ресурсов на обслуживание госдолга, что в том числе стало результатом работы по минимизации заимствований в ходе исполнения бюджета, а также за счет традиционной экономии по результатам конкурсов и снижения резервов, которые предусматривались на непредвиденные расходы», — объяснил министр финансов региона Иван Родионов.

И добавил, что адаптация бюджета – это спланированный шаг, уточнив, что у региона есть возможности для корректировок. Все первоочередные и социально значимые обязательства сохраняют необходимый объем финансирования. Общий бюджет Челябинской области остается устойчивым.