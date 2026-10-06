ВС России уничтожили радиолокационные станции ВСУ в Полтавской и Одесской областях

Также опубликованы кадры поражения расчетом БПЛА "Герань" радиолокационной станции обнаружения воздушных целей 35Д6 в Кагарлыке Одесской области. В Минобороны добавили, что зафиксировано успешное поражение обеих целей.

"Минобороны России опубликовало кадры уничтожения радиолокационной станции обнаружения воздушных целей П-37 "Меч" расчетом БПЛА "Герань" в н. п. Миргород Полтавской области", - говорится в сообщении.

ВС России поразили радиолокационные станции ВСУ в Полтавской и Одесской областях. Удары нанесены с помощью БПЛА "Герань", сообщает Минобороны РФ.



