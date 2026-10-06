Сьерра-Леоне готова сдавать России землю для выращивания кофе

Сьерра-Леоне предложила России брать в аренду землю для выращивания кофе.

Посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво на полях IX международного форума "Северный Кавказ: пространство диалога, традиций и развития" сообщил ТАСС, что знает о потреблении россиянами очень большого количества кофе. При этом Россия покупает его в какой-то третьей стране.

"Почему бы вам, россиянам, российским бизнесменам не покупать кофе напрямую из Сьерра-Леоне, чтобы пошлины и другие ограничения были бы поменьше? Предлагаю так поступать российским бизнесменам. Наше государство готово им сдавать под аренду землю, чтобы они выращивали кофе", - сказал дипломат.