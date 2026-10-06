В Первоуральске отчима отправили в колонию за истязание дочери сожительницы

Первоуральский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя Анатолия Балахоева, истязавшего несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что с марта по сентябрь 2025 года Балахоев, как только оказывался пьяным, причинял физические и психические страдания девочке. Используя малозначительные поводы и под предлогом воспитания осужденный неоднократно бил ребенка по голове, шее, плечам и ногам, оскорблял ее и грозился убить. Свою вину он так и не признал.

Сегодня суд признал Балахоева виновным по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ "Истязание, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в материальной зависимости" и по ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством". Ему назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу ребенка в качестве компенсации морального вреда 130 тыс. рублей.