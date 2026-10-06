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Фото: Накануне.RU

Карпин назвал поле в Екатеринбурге лучшим из всех, на которых сборная России играла осенью

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил поля стадионов, на которых национальная команда проводила матчи этой осенью. Лучшим оказался газон в Екатеринбурге.

Напомним, 29 сентября россияне встречались в Казани со сборной Ирана и одержали уверенную победу со счетом 2:0. В минувшую субботу, 3 октября, на стадионе "Екатеринбург Арена" команда Карпина уничтожила сборную Намибии со счетом 6:0. А сегодня, 6 октября, сборная России сыграет с Нигерией в Нижнем Новгороде.

Сборная России по футболу против сборной Намибии в товарищеской встрече в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Накануне перед игрой у Валерия Карпина поинтересовались, можно ли уже подвести предварительные итоги сбора.

"Окончательно оценивать будем после завтрашней игры. Но пока все, что происходило на этом сборе, наверное, можно оценить даже на пятерку – и с точки зрения организации, и футбола. Единственное, что не очень понравилось – поле в Казани. Здесь газон лучше: что-то среднее между казанским и идеальным полем в Екатеринбурге", - цитирует тренера официальный сайт Российского футбольного союза.

Также своим мнением о состоянии поля на стадионе "Нижний Новгород" поделился игрок национальной команды Матвей Кисляк.

Матвей Кисляк на тренировке сборной России по футболу в Екатеринбурге перед матчем против сборной Намибии(2026)|Фото: Накануне.RU

"Хорошее поле. Лучше, чем в Казани, может быть, немного хуже, чем в Екатеринбурге. Обычный хороший газон, на котором можно спокойно играть. Грех жаловаться", - заявил футболист.

Сборная России по футболу против сборной Намибии в товарищеской встрече в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Как сообщало Накануне.RU, перед матчем с Намибией Валерий Карпин пожелал екатеринбургскому "Уралу" вернуться в РПЛ.

Теги: Карпин, поля, Россия, Екатеринбург


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