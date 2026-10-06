В Кунгуре ребёнок сорвался со скалы

В Кунгуре Пермского края спасатели помогли мальчику 2013 года рождения, который упал со скалы. Инцидент произошёл 5 октября в березнике на территории бывшего карьера на улице Малая. Об этом сообщили Накануне.RU в Поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа.

Сигнал поступил в 11:56 от оперативного дежурного ЕДДС. На место выехали спасатели ГОР 7. Они обнаружили ребёнка, оказали ему первую помощь и вызвали в помощь спасателей ГОР 3. Двумя группами пострадавшего транспортировали на спинальном щите до кареты скорой медицинской помощи. Мальчика доставили в Кунгурскую больницу.

В службе напоминают: если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, необходимо обратиться в экстренные службы.