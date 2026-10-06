Гендиректору парка "Патриот" вменили получение взятки

Задержан гендиректор парка "Патриот" Игорь Васильев. Он стал фигурантом дела о взяточничестве.

Васильевзадержан по статье "Получение взятки в особо крупном размере", сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Вскоре ему изберут меру пресечения.

Минобороны России тесно взаимодействует с военно-следственными органами и оказывает максимальное содействие для расследования уголовного дела Васильева, ответили в министерстве на запрос РБК.

Васильев – бывший губернатор Кировской области. Он возглавил парк "Патриот" весной 2026 года.

С парком "Патриот" связаны и некоторые другие уголовные дела.



▪️Дело бывшего замминистра обороны России Павла Попова. Возбуждено в 2024 году. По данным следствия, в 2021–2024 годах Попов незаконно обогащался, занимая руководящую должность по контролю развития, обслуживания и работы парка "Патриот". Также экс-замминистра обороны незаконно увольнял сотрудников учреждения с целью получения выгоды.



▪️Дело Вячеслава Ахмедова, бывшего директора парка "Патриот". В августе 2024 года его задержали по обвинению в хищении средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка. В августе 2025 года Ахмедова приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей.



▪️Дело Виталия Мелимука, заместителя генерального директора "Патриота". По версии следствия, в апреле руководитель "Гермеса" передал Мелимуку 18 млн рублей. За эти деньги заместитель директора должен был оказывать подрядчику общее покровительство, помогать с заключением контрактов и обеспечивать работу по ним без препятствий.