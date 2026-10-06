В Томской области автомобиль сбил медведя, три человека пострадали

В Томской области автомобиль сбил вышедшего на дорогу медведя. Об этом сообщается на сайте УМВД РФ по региону.

ДТП произошло вечером 5 октября на 9-м километре автомобильной дороги "Камаевка - Асино - Первомайское". Автомобиль "Форд Мондео", которым управлял 28-летний водитель, сбил медведя, вышедшего на проезжую часть, после чего съехал в кювет и опрокинулся. В сводке уточняется, что в результате 24-летний пассажир с травмами доставлен в больницу. Медведь погиб.

В то же время, в сообщении главка МВД в социальной сети "ВКонтакте" говорится, что в автомобиле в момент ДТП находились два пассажира: 19-летняя девушка и 24-летний мужчина. Водитель и пассажиры с травмами госпитализированы.