Родственники погибшего на свердловском предприятии обратились к Бастрыкину

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела о гибели мужчины в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, все случилось еще в декабре 2025 года на одном из предприятий региона. Родственники погибшего выразили обеспокоенность затянувшимся расследованием, в связи с чем обратились к Бастрыкину.

Фигурантом дела является бывший директор предприятия. Ему вменяют статью УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Глава СКР поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о предварительных результатах расследования и по доводам обращения.

Ранее Александр Бастрыкин запрашивал доклад о расследовании смерти ребенка в инфекционном отделении Нижнего Тагила.