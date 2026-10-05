Лукашенко и Фрадков договорились о появлении ПСБ в Белоруссии

В Минске встретились президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель ПАО "Банк ПСБ" Петром Фрадковым.

"Мы очень положительно настроены в отношении вашего банка в Белоруссии и хотели бы самого тесного сотрудничества с вашим банком. Вчера вечером Александр Генрихович (премьер-министр Турчин) говорил об этом. И мне кажется, что у него уже целый план созрел наших отношений", - сказал Александр Лукашенко.

Глава Белоруссии предложил собеседнику вместе сотрудничать для того, чтобы народы двух государств были всегда вместе. Фрадков поблагодарил президента за возможность встречи. Он подчеркнул, что для него лично и для банка ПСБ развитие взаимодействия, партнерских связей в Беларуси имеет важное значение, сообщает пресс-служба Лукашенко.