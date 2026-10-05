Овечкин завершит карьеру в НХЛ

41-летний хоккеист Александр Овечкин объявил, что сезон-2026/27 станет для него последним в НХЛ.

"Этим летом мы с семьёй решили, что это будет мой последний год в НХЛ. Я очень люблю эту игру, но в глубине души понимаю, что это правильное решение", - приводит слова Овечкина пресс-служба клуба Washington capitals.

Президент Федерации хоккей России (ФХР) Владислав Третьяк полагает, что Овечкин принял верное решение.

"Для меня это не новость, это правильное решение. Его личное решение. Будет ли он играть в России потом, не знаю. Это зависит от того, как он себя будет чувствовать. Я не вижу, кто мог бы достичь его уровня", - сказал ТАСС Третьяк.

Напомним, ранее Овечкин повторил исторический рекорд Горди Хоу в НХЛ: на счету хоккеиста значится 20 сезонов, в каждом из которых он забивал не менее 25 голов.