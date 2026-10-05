Путин разрешил реорганизацию "Юникредит банка"

- совершение сделок по приобретению 100 процентов акций акционерного общества "Юникредит банка, принадлежащих "Юникредит С.п.А.

- реорганизация акционерного общества "Юникредит банк" в форме выделения хозяйственного общества с получением его акций единственным акционером указанного акционерного общества;

Президент России Владимир Путин разрешил сделку с акциями "Юникредит банка". Одобрен выкуп у итальянской UniCredit S.p.A. 100% акций российской "дочки".



