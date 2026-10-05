06 Октября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Валерий Горелых

Опытный офицер и наставник. В ГАИ Екатеринбурга представили нового руководителя

Приказом ГУ МВД России по Свердловской области на должность начальника ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу назначен подполковник полиции Сергей Козлов. Детали привёл руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, Сергей Козлов начал службу в органах внутренних дел в 2003 г. Прошел путь от курсанта Нижнетагильской специальной школы милиции до заместителя начальника отдела ГИБДД УМВД по Екатеринбургу. За достигнутые результаты награждён ведомственными медалями "За отличие в службе" III и II степени.

В 2005 г. переведён в ОВД Невьянска, где зарекомендовал себя с положительной стороны. В 2020-22 гг. был начальником Госавтоинспекции этого города. С июля 2022 по февраль 2025 гг. занимал должность заместителя начальника ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу, после чего вышел в отставку.

"Нового руководителя представил начальник УМВД по Екатеринбургу полковник полиции Виктор Позняк, который отметил, что подполковник Козлов обладает большим опытом работы, что сыграет важную роль в организации работы подразделения. Прежний руководитель ГАИ Роман Ярыш подал рапорт на заслуженный отдых. За его плечами – 34 года служения Родине, из них 25 лет – в разных подразделениях ГАИ. Желаю Сергею Аркадьевичу только удачи в столь сложной и нужной работе по безопасности дорожного движения. Снизить кривую смертности и травматизма на дорогах было бы лучшим достижением во благо жителей столицы Среднего Урала", - отметил полковник Горелых.

Представление начальника ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу Сергея Козлова(2026)|Фото: Валерий Горелых

Теги: Сергей Козлов, ГАИ


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