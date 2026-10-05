Средний Урал оказался на втором месте по дефициту учителей

Свердловская область вошла в ТОП-3 регионов России, где отмечается наибольший дефицит учителей. Об этом говорится в исследовании финансового издания "Т-Ж".

Первое место занял Краснодарский край, где количество незакрытых вакансий составляет 385. На Среднем Урале ситуация не намного лучше — региону не хватает 371 учителя. На третьем месте — Ставропольский край с дефицитом в 357.

Всего территорий, где эта проблема стоит остро, девять: Иркутская область — 319 вакансий, Новосибирская и Ростовская — 314, Омская область — 304, Санкт-Петербург — 257 и Приморский край — 255.

Больше всего регионы страдают от нехватки учителей по математике, русскому языку и литературе. На третьем месте, в зависимости от региона, встречаются педагоги по физике, иностранным языкам, преподаватели начальной школы и учителя информатики.

Эксперты отмечают, что имеющийся преподавательский состав стареет, а молодежь все меньше идет в профессию. Причин тому несколько: низкая зарплата и повышенный за последние годы уровень нагрузки.

На сегодняшний день, средняя зарплата в опубликованных вакансиях учителей составляет 40 тыс. 782 рубля, в то время как среднемесячный заработок в среднем по России в июне 2026 составил 114 тыс. 743 рублей. При этом, надбавки и региональные коэффициенты не компенсируют разрыв в почти 2,8 раза. Чтобы получать больше, учителя вынуждены брать больше работы, которая прибавляется к итак уже повышенной нагрузке.

Так, в 2025-26 учебном году в половине регионов страны нагрузка на педагогов выросла, а средняя ставка на учителя превысила 1,5. В некоторых регионах на одного учителя и вовсе приходится в среднем 1,8 и даже две ставки. Кроме того, на одного педагога приходится самое большое среди европейских стран число учеников: 20 человек на одного преподавателя.