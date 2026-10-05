В ЛНР из-за атак ВСУ погибли три человека, включая подростка

За сутки при атаках ВСУ в ЛНР погибли три человека, включая подростка, еще двое ранены. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В районе поселка городского типа Чернухино Перевальского муниципального округа был нанесен удар по легковому автомобилю, в котором ехала молодежь. От полученных травм погибла 16-летняя девочка. Еще двое юношей – 19 и 17 лет – пострадали. Они доставлены в медицинское учреждение.

Кроме того, в Новоайдарском муниципальном округе БПЛА атаковал микроавтобус, погиб мужчина. Еще один удар в Станично-Луганском муниципальном округе ВСУ нанесли по грузовому автомобилю, погиб водитель.

Пасечник добавил, что силами ПВО и мобильными огневыми группами над территорией республики уничтожено около 30 воздушных целей.