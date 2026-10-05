Министр туризма Нижегородской области ушел в отставку после скандала

Министр туризма Нижегородской области Сергей Яковлев покинул пост после того, как в соцсетях и СМИ разошелся ролик, где он грубо высказался в адрес футболистов ФК "Нижний Новгород". Об отставке сообщил губернатор Глеб Никитин.

Глава региона в своих соцсетях заявил, что поведение министра в такой ситуации нельзя оправдать. Он отметил, что хоть употребление алкоголя в нерабочее время и не запрещено, но публичный конфликт, нецензурные слова и попытки давить статусом - недопустимы. Никитин подчеркнул, что министр остается министром и вне рабочего времени.

По словам губернатора, он жестко высказал Яковлеву все замечания, после чего министр сам подал заявление об отставке - его приняли.

Нового руководителя ведомства Никитин пообещает назвать позже. Он надеется, что эта история станет уроком для всех госслужащих региона: к их поведению будут предъявлять строгие требования и на работе, и в обычной жизни.

Ролик с Яковлевым появился в сети в пятницу вечером. В нем министр требовал от полиции задержать футболистов, потому что, по его мнению, они позорят регион. На следующий день Яковлев записал видео с извинениями.