На маршруте к Перевалу Дятлова оборудовали пять туристических стоянок

В ландшафтном заказнике "Ивдельский" на маршруте к Перевалу Дятлова появилось пять комфортных туристический остановок. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Места для отдыха туристов оборудовали на реке Ауспия, на Базе Ильича, у избушки в кедровнике, возле горного ключика и на Перевале Дятлова. Стоянки, установленные на реке Ауспия и на Перевале Дятлова – расположены на Большой Уральской тропе.

"Завершение обустройства турмаршрута "На перевал Дятлова" – важный этап в развитии экологического туризма в Свердловской области. Установленные пять туристских стоянок с навесами, столами и скамьями сделают маршрут более комфортным и удобным для посетителей, а также обеспечат возможность кратковременного отдыха. Очень важно, что в их установке нам помог механизм "окрашенных платежей", – сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Напомним, что "окрашенные платежи" – это средства, поступающие в бюджеты муниципалитетов в качестве компенсации за ущерб, который был нанесен окружающей среде. В них также входят штрафы за порчу лесных насаждений или незаконные рубки.

Обустройство маршрута продолжается силами минприроды региона и Дирекцией по охране зоологических заказников и охотничьих животных в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".