Путин: У каждого ребёнка должны быть равные условия для качественного образования

Президент России Владимир Путин поучаствовал во встрече, посвящённой открытию в Якутии образовательного комплекса "Точка будущего". Политик высказался о необходимости доступности образования для россиян.

"Ставим перед собой задачу, чтобы у каждого ребёнка – в мегаполисе, в малом городе, в северном или дальневосточном посёлке – были равные возможности для качественного образования, и совместная работа государства и бизнеса делают нашу общую цель реальной", - сказал президент.

Проект "Точка будущего" – сеть образовательных учреждений, реализуемая благотворительным фондом "Новый дом". Первый из них с 2020 г. функционирует в Иркутске. Второй комплекс открылся 1 сентября 2026 г. в посёлке Жатай в Якутии, сообщает пресс-служба Кремля.