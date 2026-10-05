В Подмосковье силовики спасли из рабства шестерых человек

В Московской области пятеро мужчин обвиняются в незаконном лишении свободы шести человек, им предъявлено обвинение. Об этом сообщили в областном главке СК РФ.

По данным следствия, с 10 по 22 июля 2026 года обвиняемые незаконно удерживали на территории дома, расположенного в Раменском городском округе, шестерых мужчин. Их заставляли работать на стройке, забирая заработанные деньги. Потерпевшим угрожали насилием, в том числе с оружием.

Фигуранты подыскивали потерпевших, находящихся в тяжелой жизненной ситуации или ведущих асоциальный образ жизни. О действиях обвиняемых стало известно правоохранительным органам, после чего потерпевшие были освобождены в ходе рейда.

Четверым мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одному фигуранту избран домашний арест.