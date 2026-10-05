Баскетболист "Уралмаша" включен в символическую пятерку недели
Единая лига ВТБ представила символическую пятерку лучших игроков недели с 28 сентября по 4 октября сезона-2026/27. В нее вошел баскетболист екатеринбургского "Уралмаша".
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе лиги, в символическую пятерку недели включены следующие игроки:
- Патрик Миллер, "Локомотив-Кубань" Краснодар (28 очков, 3 подбора, 4 ассиста, показатель эффективности 40)
- Джавонте Даглас, "Уралмаш" Екатеринбург (24 очка, 7 подборов, показатель эффективности 29)
- Нэйт Поллард, "Динамо" Владивосток (11 очков, 8,5 подборов, 3 перехвата, показатель эффективности 22)
- Джален Рейнольдс, УНИКС Казань (13,5 очков, 4,5 подбора, 4 ассиста, показатель эффективности 21)
- Ксэвьер Ратэн-Мэйс, УНИКС Казань (16,5 очков, 2,5 подбора, 6 ассистов, показатель эффективности 20,5).
Напомним, что перед началом нынешнего сезона баскетболисты "Уралмаша" выиграли Кубок "Урал-Грейта".