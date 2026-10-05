Баскетболист "Уралмаша" включен в символическую пятерку недели

Напомним, что перед началом нынешнего сезона баскетболисты "Уралмаша" выиграли Кубок "Урал-Грейта" .

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе лиги, в символическую пятерку недели включены следующие игроки:

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку лучших игроков недели с 28 сентября по 4 октября сезона-2026/27. В нее вошел баскетболист екатеринбургского "Уралмаша".



