Мандат губернатора Югры Руслана Кухарука в окружной думе передан депутату думы Лангепаса Татьяне Дегтяревой

Депутатский мандат губернатора Югры Руслана Кухарука в окружной думе передан врачу-педиатру и депутату думы Лангепаса Татьяне Дегтяревой, возглавлявшей Радужнинскую региональную группу №15, сообщает Neft.

По данным окружного избиркома, решение о передаче мандата было принято после того, как от вакантного кресла отказались сургутский депутат Владимир Болотов, а также следующие за ним в списочной группе Гульнара Сулейманова и Светлана Шевченко.

Владимир Болотов объяснил решение об отказе от мандата желанием остаться в новом созыве гордумы.

"Оставаясь патриотом округа, считаю, что максимальную пользу принесу именно в родном городе", – написал Болотов.