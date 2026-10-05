Игорь Мартынов выступил с предложениями на парламентских слушаниях в Совете Федерации по вопросу межбюджетных отношений

На проходящих в Совете Федерации РФ под председательством спикера Валентины Матвиенко парламентских слушаниях по теме «О параметрах проекта федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» с основным докладом выступил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Участие в этих парламентских слушаниях принял Председатель Думы Астраханской области, председатель Комиссии Совета законодателей РФ по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству Игорь Мартынов.

Выступление спикера Думы Астраханской области было посвящено вопросу совершенствования межбюджетных отношений.

Валентина Матвиенко, открывая парламентские слушания, отметила, что рассмотрение главного финансового документа страны относится к ключевым конституционным полномочиям парламента.

Выступая на парламентских слушаниях, Игорь Мартынов в свою очередь отметил важность сохранения предусмотренных объемов федеральной финансовой поддержки субъектов Российской Федерации. При этом, по его словам, при формировании межбюджетных отношений необходимо учитывать различия в экономических возможностях регионов и одновременно создавать дополнительные стимулы для развития их собственного экономического потенциала.

Одним из предложений стало сохранение на несколько лет соответствующих объемов финансовой поддержки для субъектов, которые обеспечивают рост собственной налоговой базы.

«Когда регион привлекает инвестиции, создает новые рабочие места, развивает промышленность и предпринимательство, важно, чтобы результаты этой работы находили отражение в дополнительных финансовых возможностях его бюджета», — подчеркнул Председатель Думы Астраханской области.

Отдельное внимание во время выступления спикер регионального парламента уделил финансовому обеспечению оплаты труда работников бюджетной сферы. Игорь Мартынов отметил социальную значимость этой задачи, связанную с выполнением указов Президента России, повышением минимального размера оплаты труда и обеспечением достойного уровня оплаты труда работников образования, здравоохранения, культуры и других отраслей. В этой связи было предложено рассмотреть возможность увеличения объема дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов регионов, возникающих при повышении заработной платы работников бюджетной сферы.

Еще одним направлением стало совершенствование механизмов бюджетного кредитования субъектов РФ. Председатель регионального парламента положительно оценил предпринимаемые на федеральном уровне меры по повышению устойчивости региональных бюджетов, включая перенос отдельных платежей, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов на длительные сроки и льготных казначейских кредитов для управления ликвидностью.

Игорь Мартынов также поддержал дальнейшую донастройку механизма кредитования регионов под фактический кассовый разрыв. По его оценке, обсуждаемый механизм казначейского овердрафта с возобновляемым годовым лимитом, погашением за счет последующих доходных поступлений и оплатой только за фактический период использования средств позволит регионам более эффективно управлять ликвидностью и сократить потребность в краткосрочных коммерческих заимствованиях.

Завершая выступление, Председатель Думы Астраханской области отметил, что представленные Правительством РФ подходы к бюджетному планированию отвечают задаче устойчивого исполнения региональных бюджетов и способствуют повышению предсказуемости федеральной финансовой поддержки субъектов Российской Федерации.

Предложения, высказанные в ходе парламентских слушаний, направлены на укрепление финансовой устойчивости регионов, стимулирование роста их собственной доходной базы и создание более гибких механизмов управления региональными финансами.