В Китае в утробе матери прооперировали ребёнка с опухолью грудной клетки

В Китае врачи провели операцию ребёнку, который находится в утробе матери. Речь идёт об оперировании опухоли в грудной клетке.

По данным South China Morning Post (SCMP), во время обследования 40-летней женщины на 22-й неделе беременности у её ребенка нашли опухоль размером около 5 см, занимавшую всю правую половину грудной клетки плода. Новообразование сильно сдавливало сердце и легкие, а также спровоцировало развитие асцита – опасного скопления жидкости в брюшной полости.

Врачи применили инновационный подход. Они ввели специальный зонд через брюшную стенку матери, стенку матки и грудную клетку плода, направив ее в центр опухоли. Вскоре после процедуры опухоль уменьшилась. Ребёнок в итоге родился с помощью кесарева сечения. По данным медиков, он здоров, пишет ТАСС.