Глава СПЧ призвал ограничить родителям возможность писать в школьных чатах

Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил ограничить право родителей на сообщения в школьных чатах. Он считает, что в мессенджере Мах нужно добавить новую функцию "ограничение отправки сообщений для участников группы", чтобы в школьных чатах могли писать исключительно учителя, а родители только читали. Этого вполне достаточно.

По его мнению, нужны меры, которые защитили бы учителей от хамства со стороны некоторых родителей, в том числе в нерабочее время. Некоторые родители также требуют, чтобы учителя были на связи круглосуточно.

"Чтобы учителя могли "отключать" тех мамочек, которые хамят в этих чатах и непотребно высказываются по отношению к ним", - сказал Фадеев в защиту учителей.

По поводу Дня учителя он отметил, что нельзя забывать об уважении к педагогам и их труду.

Проблема школьных чатов обсуждается давно. Многие учителя сетуют на усталость от необходимости их вести. При этом сами школьные чаты вообще не имеют никакого правового статуса, юридически их не существует, заявила ранее руководитель Центра образовательного законодательства и проблем правоприменения Российской академии образования Наталья Бондаренко. Они создаются родителями или учителями по собственной инициативе и не подлежат контролю со стороны школы. Это просто способ общения родителей, учеников и учителей. Однако учителя отмечают, что фактически школьные чаты стали обязательной частью работы педагога.