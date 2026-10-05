Пермский краевой суд признал наличие конфликта интересов у председателя думы Чайковского

Краевой суд признал наличие конфликта интересов у председателя думы Чайковского, сообщает Properm.ru.



Судебная коллегия Пермского краевого суда согласилась с решением инстанции в Чайковском в части прекращения досрочных полномочий председателя городской думы Михаила Шубина. Судом второй инстанции было вынесено новое решение.



Таким образом, решение о лишении полномочий председателя Чайковской гордумы сегодня вступило в законную силу.

Напомним, ранее с иском в суд обратилась прокуратура. Ведомство потребовало лишить полномочий Шубина в связи с утратой доверия.



Причиной для обращения прокуратуры в суд стали принятые думой решения, касающиеся транспортного обслуживания населения Чайковского. Как считает прокуратура, депутат владеет транспортной компанией "Механика", обслуживающей автобусные маршруты в Чайковском. При принятии решений думы, связанных с регулированием рынка общественного транспорта, он не уведомил депутатов о существующем конфликте интересов.