В НАТО придумали план "восточной обороны" с применением дронов и ИИ

В НАТО создали новый план "обороны" на восточном фланге с применением дронов и искусственного интеллекта.

Агентство Bloomberg со ссылкой на документ сообщает: план называется "Теория победы". Он будет представлен главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексусу Гринкевичу 12 октября. В документе говорится о применении для обороны дронов и искусственного интеллекта.

Цель плана – прояснить, как альянс будет реагировать на "возможное вторжение на территорию НАТО". Официальный представитель Гринкевича отказался комментировать документ, отметив лишь, что НАТО является "исключительно оборонительным" альянсом, пишет ТАСС.