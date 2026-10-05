И.о. главы Екатеринбурга назвал сроки окончания благоустройства Вайнера и площади УДТК

Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Рустам Галямов обозначил сроки окончания благоустройства улицы Вайнера и площади УДТК.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сейчас на Вайнера уложена новая плитка и обновлено освещение, идет ремонт подземного перехода. После завершения этих работ специалисты займутся благоустройством улицы Попова, примыкающей к Вайнера.

Что касается площади у железнодорожного вокзала, там продолжается обновление проезжей части и тротуаров, освещения и инженерных сетей. Также появятся система видеонаблюдения, скамейки, урны и зеленые насаждения.

Как пояснил и.о. главы Екатеринбурга, оба объекта требовали масштабной реконструкции и благоустройства, поэтому работы изначально были рассчитаны на два строительных сезона. Их открытие после полной реконструкции планируется в следующем году.

"Контракты были заключены двухлетние – на 2026 и 2027 годы. Мы сразу понимали, что на каждом из этих объектов большой объем работы. На площадке у железнодорожного вокзала была огромная выемка грунта. Мы понимали, что такой объем не сделать за один сезон. К тому же высадка деревьев: нельзя сажать их в любое время, нужны условия. Поэтому все работы будут завершены в следующем году, и горожане увидят всю красоту", - заявил Рустам Галямов.

Напомним, Галямов стал исполняющим обязанности главы Екатеринбурга на прошлой неделе после ухода в отставку мэра Алексея Орлова.