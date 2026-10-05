Общественные инициативы, представленные оренбуржцами, стали победителями грантового конкурса ПФО

Стали известны итоги грантового конкурса Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе. Мероприятия конкурса проводились с 30 сентября по 2 октября в Самаре.

Всего участниками были 132 человека, проживающих в субъектах РФ, которые входят в Приволжский федеральный округ.

По результатам, четыре из восьми участников конкурса от Оренбургской области были объявлены победителями в своих номинациях. Общая сумма грантовой поддержки их инициатив составит более 1,5 млн рублей.

Так, Святослав Белоклоков с проектом «Семейный клуб ПФО» стал победителем в номинации «Традиционные ценности». В номинации «Туристический потенциал регионов Приволжья» победили Юлия Нестеренко, представившая проект «Молодёжный маршрут: исследуй, открывай, делись» и Семён Нисмиянов с проектом «Новый взгляд на прошлое — проводник Семён Нисмиянов». В Медиаконкурсе ПФО второй год подряд стала победителем Ангелина Чибизова. Теперь она получит грант и возможность заключить договор с молодёжной редакцией телеканала «Волга 24». Это позволит ей в течение года в качестве корреспондента рассказывать о молодёжных событиях, которые проводятся в Оренбургской области.

Напомним, конкурс проводится при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Основная задача конкурса - поддржать развитие общественных инициатив в регионах округа.