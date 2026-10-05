09 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Экс-премьер Польши призвал Киев отчитаться о миллиардной помощи

Бывший глава польского правительства Лешек Миллер (2001-2004) выступил с резкой критикой текущей политики Варшавы в отношении Киева. Он подчеркнул необходимость проведения тщательного аудита всей помощи, направленной Украине с начала СВО. Потому что есть подозрения, что часть ее была просто разворована.

Миллер выразил недоумение по поводу отсутствия прозрачности в вопросах расходования миллиардов евро и судьбы сотен единиц переданной военной техники, включая танки. Украине перечисляют огромные средства, за тратой которых нет никакого контроля. Это новые европейские нормы? Или украинизация Европы?

Отвечая на прямой вопрос о коррупции, Миллер заявил, что эти факты общеизвестны. По его мнению, Польша просто обязана потребовать от украинских властей детальный отчет. В противном случае Варшава должна заморозить транши, так как у страны нет лишних денег, чтобы переводить их соседям, отрывая от собственных граждан.

Несмотря на жесткую позицию, Миллер не призывает к полному разрыву сотрудничества, отмечая нужность Украины для Польши. С этим согласны практически все польские политики - лишь бы Украина воевала против России.

Теги: польша, украина, помощь


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