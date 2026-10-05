Белгородской области спишут почти 3 млрд рублей долга

Председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице‑премьерами сообщил, что Белгородской области спишут почти 3 млрд рублей бюджетной задолженности - это часть федеральной программы поддержки регионов, пишет "Ъ".

Премьер подтвердил, что область воспользуется механизмом сокращения долга. Часть освободившихся денег планируют направить на поддержку участников специальной военной операции и их семей.

Мишустин напомнил, что программа позволяет регионам списать до двух третей долга. Эти средства можно потратить на развитие территории - например, на ремонт дорог и общественного транспорта, обновление коммунальных сетей и капремонт многоквартирных домов.