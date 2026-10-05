Треть мест в парламенте Латвии займут противники помощи Украине

На парламентских выборах в Латвии победила правящая антироссийская партия "Объединенный список", но второе и третье места заняли политические силы, выступающие против помощи Украине.

Выборы в сейм состоялись 3 октября. На первом месте "Объединенный список" (35%), далее идут "Латвия на первом месте" (13%), коалиция "Суверенная власть / Младолатыши" (12%), "Национальное объединение" (9%), "Прогрессивные" (8%) и "Новое единство" (6%). Избирательная активность оказалась рекордно низкой для современной Латвии - всего лишь 52% граждан, или чуть более 800 тыс. человек.

Партия-победительница премьер-министра Андриса Кулбергса совершила серьезный рывок, увеличив свое представительство с 15 до 42 мест из 100. Остальные места распределятся следующим образом: "Латвия на первом месте" - 17 мест, "Суверенная власть / Младолатыши" - 15. В сумме 32 места - у партий, выступающих за прекращение или уменьшение помощи Украине.

Несмотря на успех, Кулбергсу не хватает голосов для формирования коалиции. Он заявил, что привлечет к этому националистические партии. Предварительно коалиция получит 59-60 мест и сохранит проевропейский, проукраинский и антироссийский вектор. Тем не менее, тот факт, что треть мест в парламенте Латвии займут более адекватные партии, свидетельствует об усталости латвийцев от курса местных властей.