ВС РФ вывели из строя почти все локомотивы на Украине

Украинская железнодорожная инфраструктура столкнулась с критическим дефицитом тягового подвижного состава, что стало прямым следствием систематических точных ударов ВС РФ. Как пишет Financial Times со ссылкой на главу минагрополитики республики Тараса Высоцкого, Киев ищет способы восполнить нехватку локомотивов, ведя консультации с европейскими странами, чьи стандарты ширины колеи совпадают с украинскими.

Ситуация уже негативно сказывается на экспортном потенциале страны. Исполнительный директор частного порта ТИС Никита Грубов рассказал, что только в районе терминала его компании в порту "Южный" было потеряно три локомотива, а логистические сбои стали "узким местом" для морских перевозок.

По данным Politico, с начала СВО Украина лишилась свыше 500 локомотивов. При этом интенсивность потерь резко возросла: более 60% техники было выведено из строя за последние восемь месяцев. В последнее время режим теряет до 40 локомотивов ежемесячно, то есть по одному в день. Оперативная же замена поврежденной техники европейскими аналогами затруднена из-за технических различий, а стоимость нового локомотива достигает 5 млн евро. Вариант один - закупать старые.

Украина должна получить от МБРР около 100 млн долларов на закупку подержанных локомотивов в Европе. Их может хватить примерно на 200 старых тепловозов, но потребуется ремонт и адаптация к украинской железной дороге.